Primera reunió per a avançar en la «implementació efectiva» de la Llei de Benestar per a les Generacions Presents i Futures

Membres de la comissió promotora i fedataris de la Iniciativa Legislativa Popular de Llei de Benestar per a les Generacions Presents i Futures, aprovada el mes de març de 2023 al Parlament, es varen reunir el passat dilluns amb la consellera de Presidència del Govern, Antònia Maria Estarellas, la secretària General, Maria José Bauzà, el director de Coordinació i Transparència, Jaume Porsell, i l’assessora tècnica Raquel Sánchez.

El motiu de la reunió era avançar en el propòsit de fer efectiva la implementació «real i efectiva» de la Llei 10/2023, de 5 d’abril, de benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears. La consellera, arran d’unes preguntes formulades en sessió parlamentària aquests mesos passats, va manifestar que el Govern actual comparteix els objectius de la llei, que els motius del seu vot en contra en el moment de l’aprovació eren més de forma de que de fons, i que, per tal d’implementar-la amb totes les garanties «s’estudiaria exhaustivament el text normatiu per fer les modificacions necessàries, perquè sigui una norma eficaç que pugui complir els seus objectius de forma integrada i compatible amb l’agilitació i la desburocratització de l’administració pública».

En aquest sentit, la reunió va servir per a identificar els principals punts del text normatiu que poden generar inquietud en aquest sentit i que des de la comissió promotora i l’equip redactor de la Llei estan convençuts que podran «resoldre i clarificar» per tal que la implementació efectiva de la llei «sigui una realitat».

Recordam que aquesta Llei, llançada sota el lema 'Avui per demà' va ser la primera llei proposada per iniciativa popular aprovada pel Parlament en tota la seva història i que és la primera a l’Estat espanyol que introdueix el concepte de benestar per a les generacions futures.

La ILP arribà al Parlament després d’una campanya que va aconseguir el suport de més de 12.000 persones. «L’objectiu del GOB era i és disposar d’una llei que obligui que les polítiques d’avui tenguin en compte com afectaran al benestar de les generacions presents i futures que habitaran aquestes illes en escenaris incerts d’escassetat energètica i de materials, crisi climàtica i contextos globals que afectaran, sí o sí, la nostra realitat concreta en un territori insular, fràgil i limitat», han remarcat.