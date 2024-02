La Xarxa Educativa per la Llengua, integrada per representants de tota la comunitat educativa de les Illes Balears, ha presentat arguments jurídics, pedagògics i tècnics adreçats a famílies i docents per a defensar la presència del català a l'escola i rebatre'n els discursos hostils contra el model actual, per a evitar així la segregació per raons lingüístiques.

