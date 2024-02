El Govern recupera l'Oficina a Brussel·les i hi envia quatre joves becaris

La Conselleria de Presidència i Administracions Públiques reforçarà amb quatre becaris l’Oficina de les Illes Balears a Brussel·les, reactivada pel Govern després de quedar inactiva durant la passada legislatura. L’objectiu d’aquesta iniciativa, emmarcada en el programa de Formació en Acció Exterior i en Unió Europea impulsat pel Govern, consisteix en contribuir al bon funcionament de l’oficina i, també, permetre a les persones beneficiàries d’aquestes beques adquirir coneixements teòrics i pràctics per accedir al mercat laboral

La consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Maria Estarellas, i la directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Francesca Ramis, han rebut els quatre becaris a la seu de la conselleria, on els han desitjat «sort i encert» en la seva tasca a la capital belga. En aquest sentit, Ramis els ha definit com «una peça clau» dins el funcionament de l'Oficina de les Illes Balears a Brusel·les a l’hora de «defensar tots els interessos de les Illes dins la UE que ens puguin afectar tant el Govern com als ciutadans i al teixit empresarial» amb l’objectiu de «ser més competitius en relació a les demés comunitats autònomes».

Els quatre beneficiaris de les beques d’aquest any són Alfonso Sanz Arnao, graduat en Estudis Internacionals i màster en Diplomàcia i Relacions Internacionals; Júlia Isern, jurista especialitzada en Dret de la UE, Dret del Medi Ambient i Dret Civil; Laura Gallegos Gelabert, graduada en Relacions Internacionals i màster en Comunicació Corporativa, Esdeveniments i Protocol, i Raixa Somoza Juan, graduada en Relacions Internacionals i Unió Europea i màster en Drets Humans, Pau i Desenvolupament Sostenible. Sanz ha considerat el programa de beques com «una oportunitat molt interessant per iniciar-se en el món laboral d’Europa, conèixer les institucions i poder apropar les Illes Balears a la comunitat internacional representant els seus interessos de la millor manera».

Els quatre becaris, que actualment estan realitzant un procés de formació dins l’Administració i a finals de febrer iniciaran la seva tasca a Brussel·les, han estat seleccionats d’entre un total de 20 aspirants. Entre els principals requisits exigits als candidats destacaven l’obtenció d’una segona llicenciatura o títol de grau, un nivell B2 com a mínim de català i anglès, tenir la nacionalitat d’algun estat membre de la UE i haver residit a les Illes Balears com a mínim en els darrers 6 mesos. El programa de beques compta amb un pressupost de 100.000 euros i una de les principals novetats envers les edicions anteriors és que el Govern ha decidit incrementar el salari dels becaris, que passarà dels 1.200 als 1.800 euros perquè puguin fer front a l’elevat cost de vida a la capital belga.

L’estada dels quatre joves a Brussel·les es perllongarà fins el proper 31 de desembre.