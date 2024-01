Les Balears impulsen una xarxa de centres sanitaris «promotors de la salut»

La Conselleria de Salut ha presentat a equips directius d’hospitals, centres de salut i associacions de pacients, el programa PROCESA de centres sanitaris promotors de la salut, impulsat de forma conjunta per la Direcció General de Salut Pública i el Servei de Salut. L’objectiu principal d’aquest programa és crear una xarxa d’hospitals, centres de salut, centres sociosanitaris i altres establiments sanitaris que promoguin aquests espais com a entorns segurs i saludables, tant per als pacients i les seves famílies com per a les persones que hi fan feina.

En un acte celebrat a Can Campaner, presidit per la consellera de Salut, Manuela García, i al qual han assistit devers vuitanta professionals sanitaris, gestors, personal assistencial i representants d’associacions de pacients, els principals responsables del programa, Maria Ramos, tècnica de Salut Pública, i Gabriel Rojo, subdirector d’Humanització, Atenció a l’Usuari i Formació del Servei de Salut, han explicat les línies mestres del programa PROCESA.

Aquest programa pretén integrar en els entorns sanitaris la cultura de la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i el foment d’hàbits de vida saludables, i treballarà en tres línies: usuaris i famílies, professionals sanitaris i entorns sanitaris saludables i sostenibles.

Actualment, la majoria de les malalties estan relacionades amb l’estil i les condicions de vida de les persones. Per això, un dels objectius sobre els quals treballarà PROCESA serà la inclusió de missatges preventius en salut a les consultes mèdiques, per a usuaris i famílies en funció de l’estil de vida de cadascun, de manera que els professionals mèdics i d’infermeria puguin completar la informació per al pacient de forma global.

Qüestions com les condicions laborals, el consum de tabac i alcohol, el tipus d’alimentació, la pràctica d’activitat física i les característiques del barri o habitatge, contribueixen a treballar la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut de forma efectiva i es poden abordar més fàcilment des dels mateixos entorns sanitaris. Les consultes i l’hospitalització ofereixen oportunitats per reflexionar-hi i per modificar alguns d’aquests aspectes.

D’altra banda, el programa PROCESA també treballarà sobre la promoció de la salut i el benestar dels professionals sanitaris. Cuidar els professionals amb iniciatives de diversa índole, com ara espais per practicar activitat física o facilitar una alimentació saludable i un entorn segur, és una altra de les prioritats d’un programa que cerca la sostenibilitat del sistema sanitari.

Els centres sanitaris promotors de la salut seran espais afavoridors de la salut, lliures de fum i d’alcohol, promotors de la dieta mediterrània i facilitadors de la pràctica d’activitat física i del benestar.