L’Obra Cultural Balear presenta al·legacions contra el canvi de data de la Diada de Mallorca i en defensa la data històrica del 31 de Desembre

L’OCB ha fet públiques les al·legacions que ha presentat contra l’acord de PP i VOX al Consell de Mallorca de canviar la data de celebració de la Diada de Mallorca. La decisió de l’equip de govern de traslladar aquesta celebració al 12 de setembre s’ha pres en contra del criteri de destacats historiadors i amb el rebuig de tots els grups de l’oposició. Segons l’OCB la decisió respon a motius exclusivament polítics amb l’objectiu de restar significació a la festa del 31D.

L’Obra Cultural Balear ha presentat al·legacions que posen de manifest possibles contradiccions entre l’acord del Consell i l’article 16.2 de la Llei 7/2023, de 22 de març, de comunitats balears o illenques fora del territori balear.

Segons ha explicat Antoni Llabrés, vocal de la junta de l’entitat, l’acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 14 de desembre de 2023, que declara el 12 de setembre Diada de Mallorca, es basa en l’article 17 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, que determina que correspon al Ple aprovar el disseny de la bandera de l’illa, el seu dia de celebració, l’himne i altres símbols distintius.

La possible contradicció a què es remet l’OCB és en relació a la Llei 7/2023, de 22 de març, de comunitats balears o illenques fora del territori balear i que fa referència a les diades de cada illa i, en el cas de Mallorca, la situa en el 31 de desembre. Aquesta llei de comunitats balears es va aprovar al Parlament de les Illes Balears fa només nou mesos, en el darrer període de sessions de la passada legislatura, i és, per tant, una disposició legal del mateix rang i posterior a la Llei 4/2022.

Segons ha insistit Llabrés, els Serveis Generals de Presidència del Consell, en el seu Informe de 4 de desembre de 2023, no varen tenir en compte aquesta contradicció aparent i, per tant, no s’hi varen pronunciar, per tant, resulta imprescindible que valorin aquesta possible contradicció i, si fos el cas, reconsiderin l’informe favorable que varen emetre.

Llabrés també ha acusat el Consell d’haver prescindit de l’opinió de les autoritats acadèmiques més solvents, en particular d’historiadors de trajectòria contrastada de la UIB, que s’han manifestat reiteradament de forma molt majoritària a favor de la diada del 31 de desembre.

Així mateix, el professor de la UIB i doctor d’història medieval, Gabriel Ensenyat, que ja va intervenir en nom de l’OCB en el ple del Consell de Mallorca de dia 14 de desembre, s’ha referit als arguments de caràcter històric i tradicionals per defensar que la Diada de Mallorca ha de ser el 31 de desembre.

Entre els arguments aportats pel doctor Ensenyat, destaquen la tradició històrica de la festa del 31 de desembre que se celebra de manera ininterrompuda des del segle XIII, convertint-la en la commemoració civil més antiga d’Europa per recordar l’origen d’un poble, en aquest cas el poble mallorquí que ha perviscut fins a l’actualitat. Ensenyat també ha parlat del poc pes específic que té el fet històric ocorregut el 12 de setembre, per convertir-lo en epicentre de la Diada. Aquest dia de l’any 1276 Jaume II va jurar les franqueses del regne però l’acte era un simple tràmit que es feia cada vegada que un nou monarca era coronat, de manera que foren jurades per tots els reis posteriors, sense major transcendència ni cap relleu especial.