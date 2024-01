Mallorca per Palestina denuncia la utilització dels actes en record de les víctimes de l'Holocaust per a fer «propaganda sionista»

Aquest divendres, 26 de gener, dia emprat per recordar a les víctimes de l'Holocaust, es dugueren a terme una sèrie d'actes institucionals en commemoració dels fets. No obstant això, des de la plataforma Mallorca per Palestina, han volgut aquest dissabte denunciar «la presència de discursos com el de la presidenta del Govern, Marga Prohens, o el del president de la Comunitat Jueva, Ari Molina, els quals van obviar intencionalment el genocidi retransmès en directe que Israel està duent a terme en l'actualitat sobre el poble palestí a la franja de Gaza».

Segons l'entitat, «la presidenta Prohens destacà i recordà les 1.200 persones assassinades a Israel el 7 d'octubre, però va obviar l'ocupació colonial que fa 75 d'anys va imposar Israel a tota Palestina i l'ofensiva militar que des d'aquella data ha assassinat a 28.000 palestins dels quals 13.000 són nins i nines a Gaza».

Prohens va acabar el seu discurs expressant el «compromís i reafirmació respecte a la dignitat i els drets més elementals de les persones», rebutjant i condemnant «tota forma de totalitarisme, deshumanització i antisemitisme» i reconeixent el «sofriment del poble jueu al llarg de la història». Des de Mallorca per Palestina han volgut denunciar «la hipocresia d'aquest missatge i li recordam a la presidenta Prohens que el secretari general de premsa del seu govern, Pedro Aguiló Mora, va qualificar a les seves xarxes socials als palestins com a 'rates', i que ni ella ni ningú del seu Govern pot parlar, per tant, de deshumanització i de compromís amb els drets humans més elementals». «També li reclamam que es deixi d'ambigüitats i deixi de negar el genocidi que l'Estat i l'exèrcit Israelià estan exercint sobre el poble palestí i condemni el terrorisme d'Estat de l'entitat sionista sobre població indefensa», ha afegit l'entitat.

Per part seva, Ari Molina va expressar que «la mal anomenada causa palestina és exportada amb notable èxit pels grups islamistes més radicals» així com que «l'objectiu final de totes les mobilitzacions és la destrucció d'Israel i l'eliminació física dels jueus a l'Orient Mitjà» citant les protestes que s'han duit a terme a Palma. Davant aquestes acusacions, des de Mallorca per Palestina han volgut respondre que «des d'un primer moment la nostra lluita, tant a Palma com arreu el món, s'ha separat de qualsevol religió i no ha recolzat o atacat cap religió. També expressam que el fi immediat és l'alto el foc a Gaza, la fi de l'apartheid i l'ocupació a tota Palestina i la fi de les relacions i la compravenda d'armes per part del Govern espanyol amb Israel». «Denunciam així la manipulació del seu moviment i expressam el nostre suport als milers de jueus antisionistes que s'han pronunciat i manifestat en contra del genocidi tot arreu el món», han afegit.

Mallorca per Palestina també ha volgut denunciar que tant Ari Molina com Marga Prohens «han obviat el genocidi comès per Israel justament el dia que la Cort Internacional de Justícia de la Haia ha resolt que hi ha indicis de la seva comissió a Gaza; així com la utilització dels ostatges israelians per manipular els sentiments de la gent, obviant que fa anys que Israel té a infants i adolescents palestins tancats a les seves presons sense judici».

Des de Mallorca per Palestina han volgut, finalment, declarar que «no era ni el lloc ni el moment, i que a Mallorca no hi ha cabuda per a discursos sionistes en mig d'un genocidi, menys encara en actes institucionals de record. Volem, per acabar, recordar que continuarem fent front a qualsevol discurs i acció sionista a la nostra illa i avançam que estem preparant noves mobilitzacions per a finals de febrer».