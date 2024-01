El PSOE celebra que els usuaris del transport públic a Menorca s'han multiplicat per deu des de la seva gratuïtat

El PSOE Menorca ha celebrat aquest dissabte que la implementació de la gratuïtat en el transport públic de Menorca hagi «disparat el nombre d'usuaris». En poc més de dos anys, la xarxa d'autobusos de Menorca ha passat de tenir 1.945 usuaris freqüents a gairebé deu vegades més: 19.145 amb data de 17 de gener de 2024. Unes dades que el grup del PSOE al Consell Insular ha demanat a la Conselleria de Mobilitat.

El diputat del PSIB-PSOE al Congrés espanyol, Pepe Mercadal, ha destacat que «19.145 usuaris freqüents significa que gairebé el 20% de la població de Menorca s'ha vist directament beneficiada pel decret que vam votar al Congrés per allargar la gratuïtat del transport públic durant 2024». Des del punt de vista de Mercadal, «açò és política útil per a la gent, perquè molts estudiants, treballadors i menorquins i menorquines en general puguin continuar agafant el bus cada dia sense haver de pagar».

«Resulta incomprensible que el PP i VOX votassin en contra d'una mesura que beneficia a tanta gent», ha subratllat el diputat menorquí, i ha considerat que aquests dos partits «són presos d'una estratègia de Feijóo i Ayuso que acaba anant no en contra del PSOE ni del Govern espanyol, sinó en contra dels interessos de la gent». Queda demostrat, segons Mercadal, que «Pedro Sánchez i el PSOE hem estat capaços d'unir una majoria de partits diversos que ens posam d'acord per millorar la vida de les persones».

Per part seva, la portaveu del grup del PSOE al Consell Insular, Susana Mora, s'ha afegit a les paraules de Mercadal i ha explicat que «pels socialistes, el transport públic és la mobilitat més ecològica i per açò és una gran notícia que la gratuïtat hagi disparat el nombre d'usuaris». Ara, enfora de conformar-nos, «hem de continuar fent feina per millorar la xarxa d'autobusos de Menorca i fer-la encara més atractiva pels usuaris».

A més, segons Mora, «demanam al govern del Consell Insular que cobreixi la gratuïtat del transport públic per l'any 2025 amb fons propis i de la Comunitat Autònoma, ja que és el que toca perquè es tracta d'una competència autonòmica». En aquest sentit, Mora ha destacat que «és realista i es tracta de tenir les prioritats clares: per exemple, si Marga Prohens, en lloc de regalar 20 milions d'euros a VOX per a la segregació lingüística a les escoles, els destinés al transport públic, ja cobriria la meitat dels 43 milions d'euros que hi destina el Govern espanyol».

Amb tot, segons la portaveu, «el nostre compromís i dedicació des de totes les administracions continuarà sent el d'impulsar aquelles iniciatives que millorin la qualitat de vida dels ciutadans, promovent mesures que fomentin la sostenibilitat i l'accessibilitat des de tots els àmbits de vida». «I la gratuïtat en el transport públic a Menorca és només una fita més assolida que camina cap a un futur més just i sostenible», han conclòs.