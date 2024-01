L'Ajuntament de Ciutadella no permet que es pengi una pancarta amb el lema 'Qui estima la llengua la protegeix'

L'Ajuntament de Ciutadella va denegar la col·locació d'una pancarta en defensa de la llengua catalana a Plataforma per la Llengua, amb motiu de la Diada del Poble de Menorca. L'entitat va dur a terme la instància pertinent per a mantenir la pancarta entre els dies 15 i 20 de gener i el consistori va autoritzar-la en un primer moment, però va acabar revocant aquesta autorització prèvia i la pancarta no es va poder penjar.

El cartell amb el lema 'Qui estima la llengua la protegeix' s'havia de col·locar en el Camí de Maó, en el lloc indicat per l'Ajuntament de Ciutadella. «La frase escollida va en consonància amb la incorporació del català com a llengua de la població de Menorca a partir de la conquesta de l'illa per part del rei Alfons III, que va comportar la incorporació de l'illa a la corona d'Aragó així com a la seva història, a la seva cultura i a la llengua catalana», expliquen des de la Plataforma.

La Plataforma per la Llengua explica que «aquesta decisió municipal suposa una greu vulneració del dret de la llibertat d'expressió a l'hora de defensar la llengua pròpia i genera una gran incògnita sobre si les motivacions de l'Ajuntament són purament administratives/legals, atès que l'administració no argüeix ni tan sols circumstàncies vagues o imprecises, sinó que es desconeixen de forma absoluta els criteris emprats que han duit a denegar la sol·licitud d'autorització per a la instal·lació d'una pancarta informativa».

Plataforma per la Llengua Menorca anuncia que presentarà un recurs de reposició i convoca la ciutadania a participar en la concentració del pròxim 3 de febrer a les 12 h davant l'Ajuntament de Ciutadella. En aquesta trobada s'exhibirà la pancarta que el consistori no va permetre desplegar i es llegirà un manifest.

L'acte de penjar la pancarta estava inclòs en la programació de Plataforma per la Llengua per a la celebració de Sant Antoni, amb altres propostes com una conferència sobre l'arribada del català a Menorca i la col·locació d'una paradeta al carrer Josep M. Quadrado, de Ciutadella, amb alguns voluntaris de l'entitat.