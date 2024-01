Educació planteja un plus de fins a 400 euros per a docents que ocupin places de difícil cobertura

El conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, ha presidit la primera Mesa Tècnica d’Insularitat que ha tengut lloc al CEP d’Eivissa. El conseller ha estat acompanyat del secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu, Mateu Suñer; del director general de Personal Docent i Centres Concertats, Ismael Alonso, i del director territorial d’Educació a Eivissa i Formentera, Juan Álvarez. A la Mesa també hi han estat presents els representants sindicals de l’STEI, ANPE, UOB, UGT i CCOO.

Durant la trobada, el conseller ha explicat que la Conselleria d’Educació i Universitats és conscient de la problemàtica existent pel que fa a les places de difícil cobertura, especialment a Eivissa i Formentera i ha posat sobre la taula diferents propostes per posar-hi solució a curt i mitjà termini. L’objectiu de la Conselleria d’Educació i Universitats és consensuar aquestes mesures amb els representants sindicals.

El conseller Vera ha recordat que aquesta problemàtica existeix des de fa anys i que ara volen impulsar «diferents iniciatives per a solucionar-la». A curt termini, el conseller ha explicat que la intenció de la Conselleria d’Educació i Universitats és signar convenis amb empreses d’allotjaments turístics per a posar-los a disposició dels docents desplaçats a Eivissa i a Formentera. A més, també s’obre la possibilitat d’indemnitzar amb un màxim de 400 euros els docents que ocupin places catalogades com a de difícil cobertura.

D’altra banda, el conseller ha indicat que «s’ha encetat el camí per detectar les places de difícil cobertura i de molt difícil cobertura a totes les illes per tal de poder cobrir aquestes especialitats. La nostra voluntat és poder cobrir totes les plantilles a l’inici del proper curs escolar per donar estabilitat als centres educatius i a tots els alumnes».

A més, també es farà feina en la modificació dels complements de residència. El conseller s’ha compromès a parlar-ne amb el Ministeri d’Educació del Govern espanyol perquè «siguin sensibles amb les dificultats de les Illes Balears i ens deixin equiparar aquest complement amb el que hi ha vigent a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla».