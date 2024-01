La regidora d'Unides Podem Lucía Muñoz acudeix als Premis Ciutat de Palma amb una camiseta verda per a «reivindicar la cultura en català»

La regidora d'Unides Podem a Palma, Lucía Muñoz, va assistir aquest dissabte a la gala de lliurament dels Premis Ciutat de Palma amb una camiseta verda per «reivindicar la cultura en català». En una nota de premsa, la regidora ha explicat que Unides Podem va assistir als Premis Ciutat de Palma «com a mostra de respecte cap a les i els guardonats».

«Però no volíem fer-ho sent còmplices de l'atac que l'ajuntament del PP i VOX està duent a terme contra la llengua pròpia de les nostres illes. Vam voler aprofitar per reivindicar la cultura en català i donar visibilitat a les reivindicacions de la comunitat educativa, del sector cultural del nostre territori i de la gran majoria de la societat civil balear», ha remarcat.

Per això, s'han volgut sumar al manifest de suport de l'Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, el PEN Català i l'Obra Cultural Balear (OCB) «a la comunitat educativa que està actualment sent perseguida ideològicament i a la nostra ciutadania, que majoritàriament desitja mantenir el consens actual que existeix respecte a la protecció del català».

«Aquests Premis van ser referents per la defensa i divulgació de la llengua catalana i van donar prestigi a la cultura pròpia. És una pena que un dia que hauria de ser una celebració del talent i la cultura quedi enfoscat per l'atac a la nostra llengua de l’Ajuntament de Palma de tornar al bilingüisme als Premis Ciutat de Palma, una decisió que només ha portat divisió i enfrontament i que suposa una tornada enrere de 10 anys per a la cultura pròpia de les Illes», ha assenyalat Muñoz.