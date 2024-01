Més Esquerra de Manacor dona suport a Lluïsa Febrer i rebutja la censura de VOX

La Comissió Executiva de Més Esquerra Manacor ha fet públic el seu suport a l’artista Lluïsa Febrer, que ha estat objecte dels atacs de VOX Manacor pel seu muntatge al fogueró de l’Assemblea Antipatriarcal a la plaça Font i Roig de la ciutat.

Més Esquerra afirma que «no permetrà de cap manera que, precisament aquells que atien l’odi i la confrontació, es converteixin ara en jutges d’allò que està bé o no i promoguin la censura entre les persones que es dediquen a la creació artística» i que no faran «ni una passa enrere en la defensa de la diversitat, el respecte per la lliure creació i la lluita feminista».

La Comissió Executiva de Més Esquerra Manacor clou la seva declaració mostrant «tot el nostre suport i afecte a Lluïsa Febrer. L’odi i la intolerància no passaran».