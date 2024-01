Les sanitàries de la COS a Mallorca recullen signatures en solidaritat amb Palestina

Durant el passat desembre, les companyes de les seccions de la COS (Coordinadora Obrera Sindical) a diversos centres sanitaris de Mallorca han iniciat una campanya de recollida de signatures en solidaritat amb Palestina. Des de la COS i inspirades per la declaració dels i les treballadores de molts llocs del món en contra del genocidi del poble palestí i, commogudes per la terrible situació a què estan sent sotmeses per l'estat d'Israel, volem dedicar-los unes paraules d'alè i de suport per donar-los veu i difondre el patiment de tota la població civil que pateix aquest horror.

«Tenim el cor en un puny per les nostres companyes i per la població civil palestina. Són les mateixes persones sanitàries les que surten a demanar ajuda a les xarxes socials i a denunciar la situació que pateixen a hospitals i centres sanitaris. Es troben en una situació de desesperació, esgotades i horroritzades perquè no poden atendre adequadament els centenars de persones ferides que arriben diàriament a causa de la manca de recursos, gairebé sense aigua, llum ni combustible per donar vida als generadors. Estan sent assetjades, bombardejades i assassinades per fer la seva feina, que no és altra cosa que intentar salvar el major nombre de vides possible donant una atenció sanitària digna. Bàsica donades les circumstàncies», asseguren des de la COS.

La campanya de recollida de firmes s'adscriu al conjunt de campanyes solidàries empreses per diversos sindicats arreu del món, encapçalats per la FSM, i en especial per l'entitat ciutadans per Palestina que vehicula totes mobilitzacions en suport de Palestina a Mallorca.