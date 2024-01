L'exconseller del PP, Carlos Delgado, al banc dels acusats per corrupció

L'Audiència Provincial de les Balears jutjarà a partir del 25 de novembre el conegut com a cas Calanova, en el qual s'asseurà en el banc dels acusats l'exconseller de Turisme Carlos Delgado, entre altres processats.

Segons han informat a Europa Press fonts pròximes al cas, abans d'aquesta data s'ha convocat a les parts a una vista prèvia, si bé en aquest moment sembla poc probable que es tanqui un acord que eviti el judici.

Per això, s'han assenyalat ja sessions per a celebrar el judici entre el 25 de novembre i el 17 de desembre.

En el 2022 l'Audiència va confirmar l'obertura de judici oral després de rebutjar un recurs de Delgado i altres investigats. El Tribunal va considerar que els indicis reunits per la investigació en el Jutjat d'Instrucció número 3 de Palma són prou sòlids i que procedeix la celebració del judici.

La Fiscalia demana per a l'exconseller una condemna d'inhabilitació i un any i nou mesos de presó, per presumptes delictes de prevaricació i tràfic d'influències. També reclama el pagament d'una multa d'1,1 milions d'euros.

Per la seva part, el Govern, personat com a acusació particular a través de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma, reclama deu anys d'inhabilitació per ocupació o càrrec públic i dos anys de presó, així com el pagament d'una multa.

El cas investiga presumptes irregularitats en l'adjudicació del port esportiu de Calanova a l'empresa Port Olímpic. La Fiscalia acusa el exconseller d'haver manipulat el concurs per tal de beneficiar el seu soci.

Aquesta adjudicació va tenir lloc al setembre de 2013, quan Carlos Delgado (PP) era conseller de Turisme i president de Ports dels Illes Balears en el Govern de José Ramón Bauzá.

Un empresari va presentar una querella contra l'exconseller i altres empreses concursants varen denunciar irregularitats, com que la taula havia admès un nou estudi de part de la guanyadora quan ja no era possible presentar més documentació. A més varen mantenir que la baixa de preus realitzada per Port Olímpic era «temerària», però Ports IB va rebutjar aquests recursos.

En la peça s'investiga a altres cinc persones: l'exsecretari general de la Conselleria, un advocat, el soci de despatx de l'exconseller i dos empresaris.