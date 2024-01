Més per Menorca reclama el desplegament efectiu de la Llei de Reserva de la Biosfera

Aquest divendres Més per Menorca ha reivindicat el desplegament de la Llei Menorca Reserva de Biosfera.

Una vegada aprovada la Llei Menorca Reserva de Biosfera al Parlament de les Illes Balears, tal com ha succeït amb moltes altres lleis aprovades a les cambres autonòmiques, el Govern de l'Estat va anunciar una sèrie desacords amb alguns dels seus articles.

Arran de les mateixes es va arribar a un acord bilateral entre l’Estat i Govern de les Illes Balears per adaptar la Llei Menorca Reserva de Biosfera. Les modificacions que s'han acordat són mínimes i no qüestionen l'esperit ni l'essència de la llei. Són, segons ha indicat Més per Menorca, aclariments i retocs tècnics mínims, que són fàcils de resoldre. D'aquesta manera, «es demostra que totes les crítiques que es van fer a la llei en el seu moment qualificant-la d'il·legal són falses i no tenien cap fonament" afirma el portaveu de Més per Menorca, Josep Juaneda».

«Tal com Més per Menorca ha defensat des del primer moment, la Llei Menorca Reserva de Biosfera no és inconstitucional, cosa que celebram com una victòria per a tots els menorquins i menorquines», ha manifestat el portaveu de la formació.

D'aquesta manera, Més per Menorca veu assumibles les peticions del Govern de l'Estat de modificar alguns aspectes purament tècnics de la llei. Per això, Juaneda avisa que «això no pot servir com a excusa per al PP per introduir canvis a la llei que la desvirtuïn ni la descafeïnin».

La següent passa serà fer efectives les modificacions acordades per donar plena seguretat jurídica a la llei i així evitar que sigui recorreguda al Tribunal Constitucional donant per tancat el debat sobre la seva validesa.

Així, Més per Menorca ha reivindicat la posada en marxa i el desplegament efectiu de la Llei Menorca Reserva de Biosfera que «només depèn de la voluntat política del Consell Insular». Com a exemple, exigeixen a Vilafranca l'aplicació de la limitació de l'entrada de vehicles aquest estiu.