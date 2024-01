El Govern renova per dos anys el conveni per resoldre les reclamacions de dret d'accés a la informació pública

El Govern de les Illes Balears i el Consell de Transparència y Bon Govern (CTBG) han prorrogat per dos anys més el conveni signat el 2021 pel qual s'atribueix a aquest òrgan estatal la resolució de les reclamacions contra decisions dictades per les administracions de les Illes Balears en matèria de dret d'accés a la informació pública. D'aquesta manera, es garanteix que la resolució d'aquests recursos es continuarà fent per part d'un òrgan altament especialitzat i independent de les diferents administracions implicades.

La consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Maria Estarellas, ha signat amb el president del Consell, José Luis Rodríguez Álvarez, l'addenda que permet prorrogar el Conveni i modificar-lo puntualment per millorar la seva aplicabilitat pràctica. En virtut d'aquest acord, les Balears destinaran al CTBG 40.000 euros entre 2024 i 2025 per cobrir els costos derivats de la gestió i resolució d'aquestes reclamacions.

Des que es va signar el conveni fa dos anys, el CTBG ha tramitat 149 reclamacions (79 el 2022 i 70 el 2023) contra resolucions dictades per les diferents administracions de les Illes Balears que denegaven, totalment o parcialment, l'accés a la informació pública requerida, sigui per silenci administratiu o de manera expressa. En concret, de les reclamacions presentades 93 corresponien a sol·licituds formulades a ajuntaments, 36 al Govern de les Illes Balears, 16 als consells insulars i 4 a altres ens públics.

Del total de 149 reclamacions gestionades pel CTBG, 108 han estat ja resoltes. D'elles, 41 han rebut una resposta favorable al reclamant i 24 han estat resoltes per l'administració reclamada que ha concedit l'accés a la informació sol·licitada abans que acabés el procediment de tramitació. Quant a les restants, 14 han estat rebutjades, 14 inadmeses per raons establertes en la Llei, 13 han estat arxivades a petició del sol·licitant i 2 han requerit una revisió del procés. Actualment, queden 45 reclamacions pendents de resoldre, totes corresponents a l'any 2023, les quals encara estan en procés de tramitació.