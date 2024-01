Els estrangers realitzen més del 31 per cent de les compravendes immobiliàries a les Balears

Els estrangers realitzaren el 31,6 per cent de les compravendes immobiliàries a les Balears en el tercer trimestre de 2023, la dada per CCAA més alta de l'Estat, segons pisos.com.

A escala estatal, aquesta dada es situa en el 15,44 per cent. Es tracta de la segona més alta de la sèrie històrica i està «només lleugerament per darrere» del tercer trimestre de 2022 (15,92 pr cent).

«Davant el retrocés en el nombre d'operacions, l'inversor estranger apareix ara com un agent dinamitzador clau», comenten des del portal web.

En el tercer trimestre de 2023 els britànics han tornat a ser els inversors que més operacions realitzen des de l'estranger (10,11 per cent). Segueixen els alemanys (7,01 per cent), francesos (6,72 per cent), belgues (5,35 per cent) i marroquins (5,32 per cent).

Les Balears és el territori de l'Estat on s'han concertat més operacions d'aquest tipus, un 31, 69 per cent.