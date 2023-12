L’STEI Intersindical ofereix suport i assessorament als centres educatius

Aquest dissabte, després de saber que VOX ha registrat un total de 666 preguntes dirigides a la Conselleria d’Educació i Universitats en què demana la llista de línies a totes les etapes educatives de cada centre escolar per veure on es podria aplicar la lliure elecció de llengua, l’STEI Intersindical ha comunicat que es posa a disposició dels equips directius i dels consells escolars dels centres i els ofereix el seu assessorament i suport.

Davant els atacs contra el professorat que s’han donat al llarg del primer trimestre escolar, el sindicat posarà en marxa un servei en què els centres podran notificar les incidències i intents de control ideològic dels continguts que hagin patit per part de qualque membre la comunitat educativa, per tal d’assessorar-los i oferir-los seguretat jurídica davant propostes com per exemple el pin parental.

El sindicat expressa una vegada més el seu rebuig a destinar 20 milions d’euros per a la segregació lingüística, que seran 60 milions cada curs -l’equivalent a la nòmina de 1.500 docents- i al fet que tant el PP com VOX posin en perill la convivència en els centres educatius i la pervivència de la llengua catalana a les aules i a la societat illenca. També considera inadmissible que es destinin 200.000 euros perquè la Inspecció educativa garanteixi que no hi ha «adoctrinament» a les aules.

L’STEI Intersindical denuncia que es traslladi als centres la responsabilitat d’optar o no pel pla pilot de lliure elecció de centre i es converteixin, d’aquesta manera, en el camp de batalla de les obsessions de VOX i del Partit Popular en contra de la llengua pròpia de les Illes Balears.