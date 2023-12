L’Aplec Jove fa una crida a la mobilització juvenil per la Diada de Mallorca

L'Aplec Jove és un espai que ajunta joves d'arreu de l'illa per a superar les velles dinàmiques i eixamplar el moviment juvenil a Mallorca. Les trobades d'aquesta xarxa de joves ecologista, feminista i que defensa la llengua i la cultura pròpies s'han duit a terme durant tres anys consecutius a Inca, Manacor i Montuïri.

Així, aprofitant la seva transversalitat i el seu abast comunicatiu, l'Aplec Jove serà, com a bloc propi, a la manifestació d'aquest dissabte 30 de desembre, i, amb el lema 'Jovent organitzat per guanyar el futur' ha fet una crida als joves de tota l'illa perquè hi assisteixin.

L'entitat ha remarcat, a través de les seves xarxes socials, que «Després de mig any d'atacs a la nostra llengua i cultura per part de la dreta i extrema dreta, toca més que mai celebrar la Diada de Mallorca».