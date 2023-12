Solidaritat des del cor de Palma cap al poble saharauí

L'Associació d'Amics del Poble Sahrauí s'ha concentrat aquest dilluns a la plaça de Cort de Palma per exigir al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, «rectifiqui» el seu canvi de postura sobre el Sàhara, que qualifiquen de «traïció».

Així ho ha explicat la presidenta de l'associació, Catalina Rosselló, qui ha recordat que fa més de 25 anys que l'entitat convoca aquesta mobilització en el dia de Nadal, «un dia de pau en el qual hauria de prevaler la justícia». «Volem estar al costat de les famílies sahrauís i que sàpiguen que no estan sols», ha explicat.

Rosselló ha advertit que, d'acord amb el dret internacional, «l'únic que pot decidir el seu futur és el poble sahrauí». Per això, ha remarcat la responsabilitat d'Espanya com a 'potència administradora', han advocat per un referèndum d'autodeterminació.

Per això, amb aquesta concentració els Amics del Poble Saharauí també ha volgut «denunciar el silenci internacional davant una guerra des de fa tres anys entre el Front Polisario i el Marroc», subratllant que «va ser Marroc qui va violar l'alto el foc».

L'acte ha tengut lloc a la Plaça de Cort de Palma, on s'ha llegit un manifest de suport al poble sahrauí i s'ha alertat per la situació dels «presos polítics sahrauís al Marroc» i famílies d'una quinzena de desapareguts des de 1975.

El manifest també condemna «les atrocitats que cometen, de manera deliberada i sistemàtica, les forces repressives del règim d'ocupació marroquina contra la població sahrauí», com a «bombardeig de població civil» i «execucions extrajudicials», entre altres denúncies.

Igualment l'associació ha protestat per la no concessió de visats als sahrauís i per l'agressió a l'artista Haddi Malainin.

A més, enguany l'entitat també ha volgut «estar al costat del poble palestí» front del «veritable genocidi» i la «barbàrie» que estan patint.

La concentració ha finalitzat amb un minut de silenci.