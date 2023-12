L'OCB organitza un concert de Pitxorines a Palma dia 28 de desembre

El dijous 28 de desembre les Pitxorines arriben a Palma amb un concert organitzat per l'Obra Cultural Balear. Pitxorines és un projecte musical de nou dones que recuperen el cançoner tradicional amb una mescla d'estils i sons que inclouen el jazz i la música clàssica. El concert serà dia 28, a les 12:30 h, a la Plaça Alexandre Fleming de Palma.

Pitxorines és un projecte musical emergent integrat per nou dones d'arreu de l'illa que, ajuntant els seus instruments i la seva cultura musical, han creat un repertori de cançons populars mallorquines amb sons innovadors i sorprenents. Al llarg dels primers mesos de 2024 llançaran el seu primer disc.

Per fer possible aquest primer disc grupal, Pitxorines han creat una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami, on, a través dels micromecenes, esperen aconseguir els fons necessaris per a poder finançar l'enregistrament i el marxandatge relacionat amb el disc.