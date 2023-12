Més acusa el Consell de dificultar la contractació de la direcció del Teatre Principal

El portaveu de MÉS per Mallorca al Patronat del Teatre Principal, Joan LLodrà, ha denunciat aquest dimarts que el pacte PP-Vox que governa la institució insular ha actuat novament «amb una manca d'ètica política que dificulta el paper dels grups de l'oposició». Així s'ha pronunciat el conseller electe de la formació ecosobiranista després de la reunió del Patronat del Teatre Principal on s'ha adonat de les bases per a la contractació d'un nou director.

En concret, Llodrà ha criticat que el Patronat de la Fundació Teatre principal s'hagi assabentat de les bases per la contractació del nou director després de la publicació al BOIB i d'una roda de premsa celebrada per la consellera de Cultura. «No té sentit informar el patronat posteriorment. No hi ha hagut possibilitat de fer aportacions o comprovar absolutament res. El procediment hauria de ser tot just el contrari».

En aquest sentit, el conseller ha lamentat que presentar les bases al patronat de la fundació que ja no estan subjectes a canvis suposa privar als grups de l'oposició del seu dret a fiscalitzar l'acció del govern. Segons Llodrà, «aquesta manera de procedir i tanta opacitat deteriora la imatge de les institucions».