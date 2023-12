L'STEI Intersindical rebutja que el PP hagi claudicat a les exigències de Vox sobre llengua

L'STEI Intersindical considera del tot inadmissible el suport del PP a l'esmena de Vox als Pressuposts del 2024, per la qual es destinaran 20 milions d'euros a la lliure elecció de llengua per als quatre primers mesos del curs 2024-2025. Una xifra que arribaria als 60 milions si es compta tot el curs escolar.

Aquesta decisió és un atac directe no només contra la llengua catalana en l'ensenyament sinó també contra la ciutadania de les Illes Balears, a la qual es pretén dividir i confrontar. El sindicat considera que l'estratègia de Vox, a la qual s'ha sotmès el PP, és un perill per a la convivència i la cohesió social a les Balears, amb la creació de dues poblacions escolars separades en funció de la llengua d'aprenentatge.

L'STEI lamenta profundament que es destinin milions d'euros a un experiment que no té cap base pedagògica i que només obeeix als deliris de l'extrema dreta per esborrar la presència del català a l'ensenyament i, per extensió, a la societat illenca amb la creació de dues comunitats lingüístiques separades. No tot s'hi val per a aprovar els pressuposts, després de les propostes rebudes per part dels partits de l'oposició perquè no s'acceptàs el xantatge de Vox.

També rebutja que es destinin 200.000 euros per a reforçar la plantilla del Departament d'Inspecció per lluitar contra un «adoctrinament» inexistent a les aules. Una altra manera de tudar uns recursos del tot necessaris per al sistema educatiu.

El sindicat lluitarà amb totes les eines al seu abast per a aturar aquest desgavell antipedagògic i fomentador de la segregació lingüística i escolar i expressa una vegada més el seu suport al model lingüístic actual, al professorat i a les famílies que l'han triat d'una manera molt majoritària.