Convoquen un acte a la UIB en solidaritat amb Palestina

El col·lectiu UIB per Palestina ha organitzat per al pròxim dilluns, 18 de desembre, a les 14.00 hores, un acte en solidaritat amb Palestina. Serà davant l'edifici Ramon Llull del campus universitari i comptarà amb el suport de col·lectius com l'Institut d'Antropologia de les Illes, Ciutadans per Palestina, Mallorca per Palestina i BDS Mallorca.

Segons els organitzadors, es concentraran per expressar la seva «condemna de la massacre de la població de la Franja de Gaza i per demanar la fi d'aquesta i de l'ocupació il·legal dels territoris Palestins».

El col·lectiu es defineix com un grup de persones que volen fer «una passa endavant i aportar el nostre gra d'arena per fer de la UIB una comunitat cívica més implicada en la defensa dels drets humans i de la justícia social a l'àmbit local i global».

Per això, l'acte de dilluns vol «mostrar la nostra solidaritat amb el poble palestí en l'any que es compleixen 75 anys del desplaçament forçós arran de la creació de l'Estat d'Israel l'any 1948». Nacions Unides recorda que «aquest aniversari posa en relleu la crisi de refugiats perllongada més llarga del món i que una població de més de 5,9 milions de refugiats palestins registrats a UNRWA continua vivint enmig del conflicte, la violència i l'ocupació i aspira a una solució justa i duradora».

«No volem que la UIB es mantingui aliena a aquesta causa en un moment com el present, en què la situació a Palestina, amb milers de morts innocents a Gaza, és intolerable», han assegurat.