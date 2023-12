PP-VOX perpetren un atemptat contra la Història de Mallorca i lleven l'oficialitat a la Diada del 31 de desembre

L'aliança PP-VOX ha perpetrat un greu atemptat contra la història i contra la memòria del poble que els paga el sou.

Conservadors i neofeixistes han fet esclatar el consens de generacions, han rebentat la tradició històrica i han insultat la memòria dels avantpassats en nom de la nova planta que volen imposar.

L'aliança de renegats, traïdors i ocupants ha perpetrat la infàmia històrica de baratar l'oficialitat de la Diada del 31 de desembre per la diada postissa i de nova planta del 12 de setembre, que ni ells mateixos són capaços d'explicar què commemora.

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat aquest dijous el canvi de data de la Diada oficial de Mallorca al 12 de setembre amb els vots a favor de PP i VOX i amb els vots en contra de PSIB, MÉS per Mallorca i El PI.

El conseller de Presidència, Antoni Fuster, ha intentat justificar el canvi de data parlant del compromís electoral i el compliment d'un dels punts de l'acord de governabilitat entre PP i VOX que fa possible que el PP presideixi el Consell.

DE la seva banda, els neofeixistes han aplaudit el canvi a la nova planta per boca del seu representant, David Gil, qui intentant posar la bena abans que la ferida, ha defensat que «no és un acte d'arbitrarietat política».

La dignitat, a l'oposició i la societat civil

La dignitat, durant el debat, l'ha haguda de posar l'oposició i les entitats de la societat civil que han intervengut. El portaveu d'El PI, Antoni Salas, ha demanat la creació d'una comissió d'experts amb entitats, associacions i la Universitat de les Illes Balears (UIB), i que es repeteixi la consulta als ajuntaments.

Per part seva, el portaveu de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, ha qualificat el canvi de data de nyap i ha fet referència als tres informes tècnics com «tres simples articles d'opinió», de manera que el canvi «només es justifica com una decisió política».

Quant a la participació dels ajuntaments, ha afegit que ha estat «una participació ni reglada ni transparent». «Dels que varen respondre, un ho va debatre en el ple, la meitat en junta de govern i l'altra meitat a través d'un decret de batlia», ha indicat.

Finalment, Alzamora ha criticat «l'obsessió personal per recuperar temps passats» del president insular, Llorenç Galmés, i ha demanat que es retiri el punt de l'ordre del dia.

En aquesta línia, el conseller socialista Javier de Juan ha compartit que els arguments per al canvi són «molt dolents i mal treballats». El representant del PSIB ha mostrat el seu desacord amb la consulta als ajuntaments «majoritàriament governats pel PP» i que «ni s'han dignat a aportar la proposta als plens municipals per a debatre-la amb la resta de grups polítics» i ha remarcat que «la idea que tenen de Mallorca és molt pobra i limitada».

Abans de la votació en el ple han intervingut membres de l'Obra Cultural Balear i de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, dues entitats que han defensat la data del 31 de desembre com el dia que va néixer Mallorca. En aquest sentit, han considerat que el canvi de data al 12 de setembre és una «substitució» i una «data postissa».