La Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca també crida: «La llengua no es toca!»

La Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca s'ha afegit, per unanimitat dels seus membres, a la cadena de posicionaments a favor de l'ensenyament de qualitat i en català i s'han fotografiat amb el lema 'La llengua no es toca!'

Durant les darreres setmanes tota la comunitat educativa de les Illes Balears s'ha anat pronunciant en defensa de la llengua catalana i de la Llei de Normalització Lingüística i en contra de la segregació d'alumnes per raó de llengua.

El lema 'La llengua no es toca!' ha estat el fil conductor d'aquesta mobilització sostinguda i persistent.