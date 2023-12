Crida a les carnisseries perquè apostin pel me ecològic de Mallorca

Amb la proximitat de les festivitats nadalenques, el projecte de promoció ‘ME ecològic de Mallorca’, impulsat per APAEMA, fa una crida especial a les carnisseries de tota l'illa a apostar per aquesta carn. Destacant la importància de «considerar la temporalitat de la carn ecològica i local, per tal que els consumidors puguin exercir un consum més responsable».

«La temporalitat de la carn, vinculada als cicles naturals i la disponibilitat de pastures, és una pràctica que no només assegura una major qualitat del producte, sinó que també contribueix a la resiliència de les explotacions agràries i al manteniment de la salut dels sòls. Això contrasta amb la pràctica actual d'engreixar animals fora de temporada, la qual ha contribuït a la pèrdua dels vincles amb les èpoques naturals de producció de carn. A Mallorca, els animals comencen a tenir pastures de qualitat amb les primeres pluges de tardor, i fins a finals de primevera, fet que implica que els primers mens de pastura surtin per Nadal, arribant al seu ple per Pasqua», han explicat.

Per això, enguany, els productors de me ecològic de Mallorca han fet una crida a les carnisseries mallorquines a reincorporar el me ecològic de Mallorca com a «producte ideal per aquestes festes». Remarquen que els punts de venda considerin la temporalitat de la carn com una oportunitat per a «redescobrir i reafirmar els vincles amb les pràctiques agrícoles tradicionals, més equilibrades amb l’entorn». Aquelles carnisseries que se sumin a la campanya seran promocionades des del projecte, creant així una sinergia necessària entre els productors i el comerç local de cada poble. Aquells establiments interessats només s’han de posar en contacte amb el projecte 'ME ecològic de Mallorca': meecologic@gmail.com

«La pèrdua progressiva de la ramaderia extensiva a Mallorca s'ha convertit en una preocupació creixent, amb més de 20.000 caps de ramaderia ovina perduts des de principis del segle XXI fins ara. Aquesta tendència, suscitada pels preus poc competitius dels mèns, ha relegat la ramaderia extensiva a una activitat agrària residual dins de les finques. Aquesta transformació no només implica la pèrdua de la icònica imatge d'ametllers florits amb ovelles pasturant, sinó que també posa en perill les funcions ambientals essencials que aquesta pràctica ofereix», assenyalen.

A més, apunten que la ramaderia extensiva, especialment l'ovina, «té un paper multifuncional vital. A més de mantenir el paisatge i prevenir incendis a través del control de plantes adventícies i biomassa forestal, és fonamental per al retorn de nutrients al sòl, actuant com a mètode de fertilització altament eficient en comparació amb altres pràctiques».

El projecte de promoció 'ME ecològic de Mallorca' remarca que identificar clarament la carn mitjançant la tinta alimentària «pot ser un impuls per a les vendes». «Aquest Nadal, les carnisseries tenen l'oportunitat de liderar un canvi significatiu, no només en la preferència dels consumidors per la carn ecològica, sinó també en la consideració de la temporalitat com a factor crític per al reconeixement dels serveis mediambientals que realitza el sector», conclouen.