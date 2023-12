El Consell inaugura el gran betlem de la Misericòrdia que es podrà visitar fins al 5 de gener

Centenars de persones han donat el sus a Nadal a la Misericòrdia amb l'encesa de llums, la inauguració del betlem i la reobertura de l'aljub. El Consell de Mallorca ha il·luminat el centre cultural aquest divendres i ha reobert les noves sales expositives amb un betlem de 35 metres quadrats, una mostra diorames i una altra de neules. A més, la jornada també ha comptat amb música en directe amb la interpretació de nadales per part de la coral de Pollença.

L'acte s'ha dut a terme al Pati de les Rentadores del Centre Cultural la Misericòrdia, que és on es troben les sales expositives i l'aljub. El gran betlem mallorquí que s'ha inaugurat disposa de 250 figures artesanals: fetes a mà, de fang, i pintades una a una. Es podrà visitar fins al 5 de gener de 2023 en horari de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores cada dia.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha celebrat que «Nadal i les tradicions tornin a la Misericòrdia, després que l'any passat no es muntés cap betlem al centre cultural». A l'acte també hi han assistit la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Aquesta proposta, que també compta amb una exposició de diorames i neules, s'ha dut a terme en col·laboració amb l'Associació de Betlemistes de Mallorca. Es podrà gaudir d'escenes tradicionals nadalenques a diversos indrets de Mallorca, com ara Cala Deià, el claustre de Montision de Porreres o edificis singulars de Palma com Ca n'Oms.

Cal destacar que aquestes tres exposicions estan acompanyades de dues projeccions audiovisuals del Grup Wilma que custodia l'Arxiu del So i de la Imatge del Consell de Mallorca. En primer lloc, hi ha un petit documental del 1979 de la fabricació artesanal de les figures i el muntatge d'un betlem mallorquí per Ramon Ripoll Vanrell 'Puça'. El betlemista recull de la natura els elements amb què fa el pessebre: fang de la terra i vegetació del bosc. A continuació, els visitants poden gaudir també d'un segon curtmetratge del 1984 que recull l'elaboració casolana de la coca de torró d'ametlla: se segueix tot el procés de producció del torró des de l'ametller fins a la seva consumició a la taula nadalenca.