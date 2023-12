Docents, investigadors, estudiants i personal d’administració i serveis de la UIB s'organitzen «contra la segregació: per una educació pública, de qualitat i en català»

La comunitat universitària de les Illes Balears: docents, investigadors, estudiants i personal d’administració i serveis de la UIB s'estan organitzant per fer front a la segregació i per defensar una educació pública, de qualitat i en català».

Es prepara una acció conjunta per al proper dia 14 de desembre, a les 13.00 hores davant l'edifici Ramon Llull del campus de la UIB.

També s'ha fer un manifest titulat 'Contra la segregació: per una educació pública, de qualitat i en català' que diu:

Com a docents, investigadors, estudiants i personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears, rebutjam el model de segregació lingüística proposat pel Govern de les Illes Balears en l’àmbit de l’ensenyament. Consideram que aquest model —que contravé la Llei de Normalització Lingüística i el Decret de Mínims— fa un ús pervers del concepte de llibertat lingüística, fracciona la societat, trenca consensos i atempta contra la convivència. La llengua no és tan sols un eix vertebrador de comunitats, sinó també un element d’integració. La funció de les polítiques educatives no hauria de ser crear guetos ni generar enfrontaments on no n’hi ha. A les illes Balears, per a molts alumnes, l’escola és l’únic espai de contacte amb la llengua catalana, i plantejar un marc educatiu en què aquesta llengua sigui absent o reduïda al mínim implica desvincular els joves estudiants de la seva comunitat i escapçar-ne les oportunitats professionals. En comptes de treballar constructivament per l’ús social de la llengua catalana i el reconeixement de la seva vulnerabilitat, aquest model educatiu incentiva el conflicte, promou el desarrelament i deteriora l’educació pública, que és un dels puntals de la nostra societat.

És per això que, des del nostre àmbit laboral, d’ensenyament i d’estudi —la Universitat de les Illes Balears—, donam suport a les mobilitzacions que han promogut escoles, centres d’educació secundària, entitats cíviques, sindicats i associacions docents contra el model educatiu proposat pel Govern. Contra la segregació i contra l’empobriment del saber, volem una educació pública, de qualitat i en català.

En aquest lloc es recullen les adhesions.