VOX exigeix més de 20 milions d'euros per imposar el castellà a les Balears

La llengua castellana s'ha imposat a les Balears a sang i foc. Lleis, càstigs i tortures han estat els mètodes emprats de manera massiva i reiterada per conqueridors espanyols per terroritzar els catalanoparlants i fer-los baratar la seva llengua per la de nova planta.

El procés ha durat més de 300 anys i la imposició continua amb maneres més atenuades i, això sempre, amb una morterada de doblers per aconseguir una substitució lingüística que se'ls resisteix.

Ara, els representants d'aquells invasors i colonitzadors, organitzats al voltant de l'organització neofeixista VOX i amb el vist-i-plau del PP, volen acabar la feina.

Saben que per complir la seva missió hauran de menester, encara, molts de doblers, però estan disposats a insistir.

VOX ha tornat a fer un ultimàtum al Govern de Prohens: o es dediquen 20 milions d'euros a finançar la segregació d'alumnes, o tombarà els pressuposts.

L'anterior pic que varen plantejar un xantatge, el varen guanyar i per això aniran repetint l'operació i doblant l'aposta fins que el PP reaccioni (si és que ho fa).

Els extremistes han advertit els seus socis que no donaran suport als comptes autonòmics si no accepten la seva esmena per a aplicar el pla d'apartheid lingüístic el pròxim curs.

Nou desafiament a l'estabilitat d'un Govern que no guanya per esglais.

O l'Executiu de Prohens accepta incloure la partida de 20 milions d'euros per a aplicar la segregació dels alumnes per raó de llengua en el primer quadrimestre del pròxim curs o VOX farà caure els comptes autonòmics.

Segons informen alguns mitjans, tot i que des del Partit Popular consideren que la quantia que exigeixen els seus socis «és elevada», estant disposats a estudiar una xifra menor, fonts de VOX apunten al fet que els 20 milions no són negociables i amenacen amb tornar a actuar com ho varen fer amb el sostre de despesa.