El CEIP Duran Estrany de Llubí també avisa que 'La llengua no es toca'

El CEIB Duran Estrany de Llubí s'uneix a les reivindicacions de la resta de centres educatius i diu que 'La llengua no es toca'. Els docents es fotografiaren vestits de negre a les portes del centre i compartiren la imatge en blanc i negre.

D'aquesta manera, el centre de Llubí s'adhereix a la iniciativa d'altres centres per mostrar la seva disconformitat amb les decisions preses per part del Govern de Marga Prohens en matèria lingüística. El Govern pretén segregar l'alumnat per raó de llengua i passar per damunt de la Llei de Normalització Lingüística trencant el consens aconseguit durant els darrers anys.