El CEPA Son Canals s’adhereix a la campanya 'La llengua no es toca' i recorda que el català «ha de ser la llengua de cohesió al nostre territori»

Aquest dijous, 30 de novembre, el CEPA Son Canals s’ha adherit a la campanya 'La llengua no es toca' en defensa del català a l’escola. A més a més, ha aprofitat l’acte de protesta per llegir en veu alta un manifest a favor del català com a llengua de cohesió dels territoris on és pròpia.

Aquí teniu el manifest:

El català, llengua de cohesió

Una vegada més ens trobam amb la necessitat d’haver de justificar-nos per parlar una llengua, el català, que és la pròpia de la nostra comunitat, la qual cosa quedà ben reflectida a la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears. Cal recordar, un pic més, que la nostra cultura tradicional, els topònims, els fets històrics, la literatura... s’entenen des de la perspectiva de la nostra llengua. El català ens proporciona, no cal dir-ho, una visió personal de la realitat que no és millor ni pitjor que les altres. I ens la volen arraconar i segregar els alumnes per evitar que l’aprenguin. Cada vegada que desapareix una llengua, també s’extingeix una manera de veure i entendre aquesta realitat.

El català ha de ser la llengua d’acollida de la societat per coherència amb la nostra història, la cultura ancestral i el sentit comú més essencial. Naturalment, si tothom l’entengués, la parlàs, l’estimàs i la respectàs, la realitat social fluiria d’una altra manera. De fet, no hi hauria cap conflicte. Sabem del cert que ningú no es tanca a aprendre’n més, totes les que vulguem, però sempre amb la base que a la nostra terra, el català ha de gaudir del prestigi social que es mereix i ha de ser prioritari en totes les comunicacions quotidianes.

Per aquest motiu, pensam que la segregació d’alumnes per llengua és un atemptat contra la dignitat dels catalanoparlants i contra aquells que en volen aprendre, perquè els confonen amb arguments falsos sobre la llibertat.

Des del nostre CEPA reclamam un canvi de rumb en les polítiques encaminades a esborrar del mapa qualsevol rastre de mallorquinitat de la nostra illa, camuflades sota consignes falses de llibertat i creences esbiaixades o manipulades. Som oberts a totes les llengües, però no és cap delicte defensar que el català sigui la llengua de cohesió de tots els habitants dels territoris on es parla. A l’escola i a la societat en general el català hauria de ser la llengua de cohesió, només així podrem construir un futur coherent i obert, multilingüe si ho voleu, però sense qüestionar i ni fer sentir com a ciutadans de segona aquelles persones que la parlen de manera habitual.

Assemblea de docents del CEPA Son Canals