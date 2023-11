El Consell de Mallorca lliura els Premis Mallorca 2023

El Consell de Mallorca ha lliurat, aquest dimecres, els Premis Mallorca 2023 de Creació Literària i Fotografia Contemporània al Teatre Principal de Palma. L’acte d’entrega dels guardons ha comptat, enguany, amb actuacions musicals de Mar Vives i Sergio Llopis, a més dels espectacles dels dimonis de Kinfumfà, la batucada Batu-al món i el ballet de Francisca Tomàs. La gala ha estat ambientada en l’enfrontament entre el bé i el mal: un clàssic de la literatura.

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacat que «és un gran orgull veure que els premis de creació literària estan més vius que mai, ja que la d’enguany és l’edició amb més participació de la història d’aquests guardons: un total de 276 obres s’hi han presentat». A més, Galmés ha afegit que 56 projectes d’artistes de sis països diferents s’han presentat al Premi de Fotografia Contemporània 2023, «fet que constata el prestigi internacional dels guardons».

Per la seva banda, la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha agraït a totes les persones que han participat en els Premis Mallorca 2023 i ha assegurat que, des de la institució insular, «s’aposta i s’apostarà per la cultura que ens uneix i que ha de ser un punt de trobada». De fet, ha recalcat que, «pel pròxim any, el Consell de Mallorca ha incrementat en un 17% la partida destinada a la cultura».

Pel que fa als guanyadors dels Premis Mallorca 2023, Àgata Gil i Núria Figueras han estat les premiades en la categoria de Literatura Infantil per l’obra El melic d’en Frederic. Miquel Vidal ha estat el guanyador del Premi Assaig 2023 amb l’obra Identitat i autogovern. Les Illes Balears a la Transició democràtica, per les bones fonts primàries conjuntades i treballades que desemboquen en conclusions molt interessants, segons el jurat. Pere Perelló s’ha fet amb el guardó de la categoria de Poesia, amb Aspra és la terra i altres poemes: el jurat ha valorat la temàtica reivindicativa del poemari així com la naturalitat, sensibilitat i fluïdesa verbal de l’obra.

Pel que fa a la categoria de Teatre, Neus Nadal ha estat la guanyadora amb Kiken_2023 pel seu risc en l'escriptura, tant en la recerca dels nous llenguatges com en l'àmplia mirada i l'obertura de posades en escena potencials. Finalment, el Premi Narrativa 2023 ha estat per a Marta Grau amb Deixa’m anar, una obra molt ben travada, assegura el jurat, amb una veu convincent i una estructura narrativa sòlida que la fan mereixedora del guardó.

A més dels reconeixements literaris, aquest dimecres també s’ha entregat el Premi Fotografia Contemporània 2023. El projecte Veñen corvos voando baixo, de Tono Arias, ha estat el seleccionat: el jurat ha valorat la seva reflexió i representació d'un episodi global com va ser el confinament per la Covid.