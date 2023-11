L'OCB i Palma XXI demanen a l'Ajuntament de Palma que retiri els cartells mal escrits del mercat de Pere Garau

L'Obra Cultural Balear (OCB) i Palma XXI han reclamat a l'Ajuntament de Palma que retiri un dels cartells del mercat de Pere Garau, en el qual es pot es pot llegir 'Amb molt de lo nostro', perquè consideren que «degrada i ridiculitza» el català per emprar formes «no normatives».

D'aquesta manera, totes dues organitzacions «han unit forces» per a exigir al Consistori la «rectificació i correcció de la nova retolació», que es va disposar en el mercat el passat 17 de novembre quan s'inaugurava la seva nova imatge.

En un comunicat, les entitats han explicat que la renovació va consistir en la substitució dels rètols dels accessos i en la instal·lació de banderoles exteriors i interiors amb fotografies dels botiguers, acompanyats de frases en català com 'Amb molt d'aquí' o 'Som un espectacle' i altres en castellà, com 'Con nuestro compromiso' o 'Te atendemos aquí'.

En un dels cartells laterals, concretament en el col·locat sobre l'accés des del carrer Arquebisbe Aspàreg, l'escrit és 'Amb molt de lo nostro'. Des de la OCB i Palma XXI, han qualificat d'«inadequat» que l'Ajuntament de Palma «utilitzi formes no normatives per a retolar edificis públics».

«Així mateix, es considera que l'ús d'expressions que, malgrat estar integrades en el llenguatge oral popular, són lingüísticament incorrectes, per la qual cosa suposen una degradació i una ridiculització de la llengua totalment inadmissibles», han apuntat.

Per aquest motiu, la OCB i Palma XXI han registrat dues demandes municipals de serveis (DMS) a l'Ajuntament de Palma, per a exigir, d'una banda, que es compleixi l'article 5 del Reglament municipal de normalització lingüística, que estableix que «la retolació de dependències, serveis i béns de propietat municipal tendran com a únic nom oficial el català i els cartells i indicadors existents a l'interior i en l'exterior es redactaran en aquesta llengua i, excepcionalment, es podrà afegir la versió castellana quan l'oficial sigui tan diferent que impossibiliti la seva comprensió als castellanoparlants».

Per tant, les organitzacions han assenyalat que en aquest cas «no es justifica de cap manera la retolació en totes dues llengües», per la qual cosa exigeixen que la retolació dels edificis i serveis públics «es faci respectant la normativa lingüística, sense barbarismes ni formes col·loquials del llenguatge no acceptades».