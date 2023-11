Mallorca serà l'epicentre del ciclisme internacional entre el 20 i el 28 de gener

Mallorca es convertirà en l'epicentre del ciclisme internacional entre els dies 20 i 28 de gener de 2024 amb la celebració de la Garden Hotels - Luxcom Challenge Ciclista Mallorca femenina i la Garden Hotels - Luxcom Challenge Ciclista Mallorca masculina. Així ho ha anunciat Manuel Hernández, director d'Unisport Consulting, empresa organitzadora de la prova, als mitjans de comunicació en un acte celebrat al Nivia Born Boutique Hotel i que ha comptat amb la presència del conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzá; el conseller insular de Turisme del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez; i el CEO de Garden Hotels, Gabriel Llobera.

Durant l’acte, també s’ha anunciat l’ampliació de l’acord de patrocini de Garden Hotels Luxcom per a l’organització de la Challenge fins l’any 2027. La gran novetat del 2024 serà la celebració de la primera Garden Hotels – Luxcom Challenge Ciclista Mallorca femenina. Al llarg de tres dies, alguns dels millors equips internacionals femenins iniciaran la temporada a Mallorca amb la disputa de tres trofeus: Trofeu Felanitx-Colònia de Sant Jordi (dissabte 20 de gener); Trofeu Palma (diumenge 21 de gener) i Trofeu Binissalem-Andratx (dilluns 22 de gener).

I després de les dones, arribarà el torn dels homes, amb la XXXIII Garden Hotels - Luxcom Challenge Ciclista Mallorca. Serà a partir de dimecres 24, amb la disputa de cinc trofeus: Trofeu Calvià (dimecres 24 de gener); Trofeu Ses Salines-Felanitx (dijous 25 de gener); Trofeu Serra de Tramuntana-Selva-Lluc (divendres 26 de gener); Trofeu Pollença-Port d'Andratx (dissabte 27 de gener) i Trofeu Palma (diumenge 28 de gener).

Televisió en directe

Com ja va passar l'any passat, els aficionats podran seguir en directe el desenvolupament de les etapes, tant de la Challenge femenina com de la masculina, amb la retransmissió en directe per televisió, gràcies a l'acord amb les institucions i la seva aposta per la Challenge Ciclista Mallorca com a esdeveniment estratègic a la promoció turística de l'illa. D'aquesta manera, Eurosport i Teledeporte oferiran als seguidors de tot el món el senyal en directe de la darrera hora i mitja de cadascuna de les vuit proves, les tres que componen la Challenge femenina, i les cinc que formen el programa de la Challenge masculina, a través de la producció de Medialuso.

L'horari de retransmissió dels finals de cada jornada serà de 15 a 16.30 h cada dia, excepte els dos trofeus Palma, que es disputen diumenge 21 i diumenge 28, en què l'horari serà de 12.45 a 14.15 h en ambdós casos.

El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzá, ha declarat: «Esdeveniments com la Challenge de Mallorca són claus en l'estratègia que es planteja el Govern en els propers anys. El trinomi Turisme, Cultura i Esports, units en un mateix departament té com a objectiu promocionar les Illes Balears com a destinació de turisme esportiu mitjançant el suport a les grans cites i competicions que se celebren anualment com aquesta. Una prova, a més, que té lloc fora de la temporada alta, de manera que això suposa com a recurs per a la desestacionalització. Som terra de grans esportistes, i si això és així és en gran part per la promoció que aquestes cites esportives suposen per a les nostres illes».