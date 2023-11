L'Institut d'Antropologia de les Illes Balears condemna les estratègies polítiques i militars de genocidi que l'Estat israelià a Palestina

L'Institut d'Antropologia de les Illes Balears (IAI) condemna les estratègies polítiques i militars de genocidi que l'Estat israelià practica sistemàticament sobre la població palestina des de fa 75 anys, recentment intensificades des del 7 d'octubre passat.

A través d'un comunicat, l'Institut expressa que els antropòlegs i les antropòlogues, preocupats per la comprensió i el respecte mutu entre societats i formats en l'observació dels conflictes socials, econòmics, polítics i culturals, expressen que «no podem restar en silenci davant el genocidi dut a terme per l'exèrcit israelià a Gaza i el reforçament de l'apartheid a Cisjordània. Entomam les crides a la solidaritat d'institucions acadèmiques palestines i, en línia amb molts col·lectius d'antropologia del món, exigim que cessin els bombardejos i la invasió militar israeliana a Gaza, així com l'embargament, l'ocupació del territori i la resta de polítiques orientades al genocidi».

A més, des de l'IAI reiteren la necessitat de sortides polítiques al conflicte que evitin el patiment tant de la població civil palestina com de la israeliana. També asseguren que «si bé som conscients que les iniciatives pacífiques endegades pel poble palestí en aquesta línia han estat sistemàticament sabotejades per Israel». Igualment, comenten que «els discursos descontextualitzats sobre terrorisme que criminalitzen l'autodefensa palestina i equiparen la seva responsabilitat amb la de l'estratègia política i militar sionista. Aprofitam també per donar suport a les iniciatives de solidaritat organitzades a Mallorca contra el genocidi i per la llibertat del poble palestí».

Per acabar, com a institut amb vinculació amb la Universitat de les Illes Balears (UIB), «ens adreçam al rector d'aquesta institució perquè talli totes les relacions amb els centres acadèmics israelians –que, com ha documentat BDS, participen activament en la planificació i la justificació de les polítiques d'apartheid i ocupació– fins que el país s'ajusti al compliment dels drets humans i del dret internacional. Així com en les darreres dècades la UIB ha pres partit sense ambigüitats per qui patia la guerra (a l'Iraq, a Ucraïna), és imperatiu que davant el genocidi abandoni l'equidistància i recolzi les demandes cada vegada més globals d'acabar amb l'opressió del poble palestí. També feim una crida urgent a l'Associació d'Antropología de l'Estat Espanyol (ASAEE) perquè trenqui el silenci davant la barbàrie sionista».

Pots llegir el comunicat complet en el següent enllaç: https://www.antropilles.org/