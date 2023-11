Dimecres 29 de novembre, Jornada de Cooperatives de Consum al supermercat cooperatiu de Sant Crispin d'Alaior

Aquest dimecres 29 de novembre de 10 a 13 hores, el Supermercat Sant Crispin d'Alaior serà la seu d'una jornada innovadora, dins el marc de les cooperatives a les Illes Balears, conegudes especialment per les agroalimentàries i les de treball associat com a fórmules més arrelades, però des de fa uns anys han sortit altres models com les de consum, que són empreses organitzades i gestionades democràticament i que executen la seva activitat de manera responsable i solidària amb la comunitat. En elles, els seus membres participen en el capital i en l'activitat prestant el seu treball, satisfent el seu consum o valent-se dels seus serveis i, per tant, creant una economia diferent on la sostenibilitat tant del producte local com l'activitat sempre se centrarà en la persona i s'anirà cap a productes locals de KM0, ecològics o en els casos de la cultura, donant prioritat als artistes de les Illes Balears, potenciant dins el seu ADN l'accés a les dones de forma igualitària i equitativa i desenvolupant una economia participativa i democràtica, arrelada al territori.

Així, a les 10.00 hores després de la benvinguda a càrrec de la presidenta de Sant Crispin, Belly Ester es veuran els models de Som Energia de Menorca (energia Verda) i Ecotxe (lloguer de cotxes elèctrics compartits) i Arç assegurances (corredoria d'assegurances ètiques), després serà el torn dels serveis culturals de SusCultura i Corda i Poal, que aposten per una cultura pròpia de les nostres Illes en totes els seus vessants, una breu pausa donarà peu a conèixer les dues cooperatives de consum de les Illes Balears que regenten dos supermercats, Sant Crispin a Menorca, concretament a Alaior i al Migjorn Gran, amb 70 anys d'història i, per altra banda, el supermercat Terranostra de Palma.

Finalitzarà la jornada sobre les 12.30 amb una taula d'opinió entorn de les possibilitats de treballar en xarxa i plantejar conjuntament, línies estratègiques d'intercooperació de les diferents empreses cooperatives.

La jornada estarà oberta a tot el públic en general i també vol ser una porta cap a les administracions públiques a l'hora de conèixer nous teixits empresarials, com són les cooperatives, que aposten per la cultura, l'energia verda, el compartir cotxe, per emetre menys diòxid de carboni, les assegurances ètiques i el producte local, ecològic i de KM0.