L'IES Berenguer d'Anoia (Inca) es concentra per la llengua: «Confirmam la nostra trajectòria en favor de la convivència lingüística i la defensa del català»

A l'IES Berenguer d'Anoia (Inca) també s'han concentrat per a expressar la defensa de la llengua pròpia de les Illes Balears als centres educatius.

«Alguns companys i companyes hem estat compartint la nostra preocupació per les mesures anunciades pel Govern en relació a la llengua d'escolarització. Així hem decidit unir-nos a la iniciativa de diferents IES i CEIP de mostrar el nostre desacord amb les decisions preses per part del Govern en matèria lingüística, que segreguen l'alumnat, fan retrocedir el model lingüístic vigent fins ara, ataquen la Llei de Normalització Lingüística i trenquen el consens educatiu. Perquè pensam que a l'IES Berenguer d'Anoia hem de confirmar la nostra trajectòria en favor de la convivència lingüística i la defensa del català», han assenyalat.

Per això, docents de l'IES s'han reunit amb el lema 'La llengua no es toca' per a fer-se una fotografia reivindicativa i que «pugui constituir l'inici d'una reflexió entre nosaltres sobre com situar-nos en relació a eventuals decisions que puguin erosionar la normalitat de la llengua pròpia del territori, als nostres centres».