Valtònyc: «Som més útil lliure que a la presó»

L'artista Josep Miquel Arenas, conegut com a Valtònyc ha fet una valoració de l'acord al qual va arribar aquest passat dimarts amb les acusacions en un judici a Sevilla i del tancament definitiu d'una etapa de resistència contra la persecució de l'Estat espanyol.

«Ahir vaig tancar una etapa d'11 anys de repressió. No de la manera que m'hauria agradat, però vaig pactar per manca d'energia, ja que l'exili ha de tenir un sentit col·lectiu; no hauria de ser mai una solució personal. Sobretot, la meva germana es mereix recuperar al seu germà» ha escrit al seu perfil a les xarxes.

Arenas ha declarat també: «Honestament, cercava una solució personal i entenc que molta gent s'hagi sentit decebuda, però no tenia opció si volia posar-hi punt i final d'una vegada. Afegir que mai he promès res a ningú, no he tingut cap càrrec o sou públic, i crec que sóc més útil lliure que a la presó».

Valtònyc tanca el seu breu pronunciament de balanç amb un agraïment: «Moltes gràcies als qui m'han acompanyat. No ho hagués pogut fer sol, i des del 2012, que em van detenir fins avui, hem deixat el món una mica millor posant el meu cas a disposició dels drets fonamentals, gràcies a la solidaritat i la lluita col·lectiva. Ens veiem als carrers!»