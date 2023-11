UGT considera «gravíssim» que des de la Conselleria d'Afers Socials s'inciti el personal públic a sumar-se a la vaga de l'extrema dreta

Miguel Ángel Romero, secretari general d'UGT Serveis Públics, ha fet declaracions aquest dimecres sobre la incitació des de la Conselleria d'Afers Socials al personal públic perquè s'absenti del seu lloc de feina el 24 de novembre, dia en què el sindicat vinculat a VOX, Solidaridad, ha convocat una vaga contra l'amnistia i en defensa de la «unitat d'Espanya».

«Consideram que no es poden instrumentalitzar mitjans públics destinats a l'interès general per a afavorir una determinada orientació política. En aquest sentit, a nosaltres ens sembla gravíssim que des d'un correu corporatiu s'enviï a determinats llistats de personal una mena de crida a no assistir a la feina o sembla que es donen permisos per no assistir un dia de vaga convocada per un sindicat on no hi ha ni un sol delegat a la comunitat autònoma, ni un».

A més, UGT remarca que «allò que ens crida poderosament l'atenció és que el document de la convocatòria no té ni una sola consideració laboral. Cap. Però aquest és un àmbit de responsabilitat que l'autoritat laboral haurà de decidir sobre el contingut de la convocatòria de la vaga».

Des del sindicat han expressat que lamenten «profundament que aquest tipus de coses, que mai no hem vist a l'administració, estiguin passant. S'estan passant determinades línies dins de l'administració que mai no havíem vist i demanam a l'administració que tranquil·litzi els treballadors públics, que no els instrumentalitzi, que no els pressioni. Un ocupador no pot fomentar, ni impedir, ni coaccionar els treballadors que depenen d'aquest ocupador, i encara més si és una administració pública. Això encara té més gravetat».

Finalment, han remarcat que els serveis jurídics de la UGT revisen el tema perquè «consideram que això va més enllà de l'àmbit estrictament laboral i potser convindria que la Fiscalia intervingués i veiés si l'ús de recursos públics per a una orientació política són dins de l'àmbit de competència d'una Administració. Pensam que els doblers públics estan per a altres coses».