La X Viquillengua se celebra arreu dels Països Catalans i ampliarà els continguts sobre vocabulari esportiu

Durant la setmana del 23 al 29 de novembre, tindrà lloc la X Viquimarató de la Llengua Catalana, que enguany es dedica al vocabulari esportiu. L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) participa en l'organització de l'esdeveniment, conjuntament amb altres institucions i entitats d'arreu dels Països Catalans.

La Viquillengua d'enguany es dirigeix a tots els usuaris que vulguin editar els articles de la Viquipèdia en català sobre vocabulari esportiu per ampliar-ne els continguts. Alhora, també se suggereix la creació d'articles nous, així com la difusió de l'esdeveniment a les xarxes socials amb l'etiqueta #viquillengua7x7.

La participació pot ser individual o a través d'entitats (federacions, clubs, instituts, etc.), que es poden coordinar per assolir reptes com completar una determinada àrea de coneixement (vocabulari específic d'un esport, material esportiu, tàctiques, tècniques, etc.).

També es convoquen diversos actes presencials per afavorir-ne la participació i promoure la iniciació dels qui no han editat mai la Viquipèdia. Ja estan confirmats molts actes, com els de la Biblioteca Nacional d'Andorra, el del Centre de Lectura de Reus o el del complex esportiu del Grup Excursionista i Esportiu Gironí, així com altres en diverses universitats europees que tenen lectorat de català: Lisboa, Porto, París i Praga.

A les Illes Balears, amb la col·laboració de l'IEB es farà un viquitaller d'edició a l'IES Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears, dirigit pel viquipedista mallorquí Pau Cabot i adreçat als alumnes de primer de batxillerat. Els participants podran aprendre com editar a la Viquipèdia i quins són els criteris bàsics per introduir-hi informació. A més, contribuiran a l'ampliació dels articles de terminologia esportiva en català, a partir d'uns termes seleccionats prèviament. L'esdeveniment tindrà lloc el pròxim divendres 24 de novembre.

Aquesta edició de la Viquimarató organitza de nou un concurs que premiarà els voluntaris més actius que s'hagin registrat adequadament. Els principals premis tindran caràcter esportiu, com entrades per a activitats i competicions esportives, o un curs en línia de senderisme, entre d'altres.