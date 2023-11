17 persones i entitats reben els Premis, Honors i Distincions 2023 del Consell de Mallorca

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha lliurat els Premis, Honors i Distincions 2023 a desset persones i entitats que «són un referent tant per la seva trajectòria com pel servei que han prestat a la societat de l’illa». La gala d’entrega de premis s’ha duit a terme a l’Auditori d’Alcúdia i hi han actuat Tomeu Penya, Júlia Colom i el Cor Juvenil del Teatre Principal de Palma.

La institució insular ha atorgat les Medalles d’Honor i Gratitud de l’Illa de Mallorca a les esportistes Catalina Thomàs Coll i Maria Francesca Caldentey; a l’empresa familiar Begudes Puig; a la docent Manuela Alcover Lladó; al farmacèutic, novel·lista, historiador i poeta mallorquí Bernat Vidal Tomàs; a qui va ser president del Grup Sampol, Gabriel Sampol; al galerista Juan Antonio Horrach; al tenor Pedro Fuentes; a Ses Madones de sa Llata; a la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència de les Illes Balears (FEIAB); al pintor Gaspar Riera; a la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) i a la tafona de Can Det de Sóller. D’altra banda, en aquesta edició han estat nomenats Guillem Timoner com a Fill Predilecte de Mallorca i Ian Adamson com a Fill Adoptiu de l’Illa de Mallorca.

Pel que fa als premis Jaume II —que es lliuren a les persones físiques i jurídiques que hagin destacat durant l’any natural previ en els mèrits consistents en la promoció dels símbols, referents històrics o el nom de Mallorca—, els han rebut Janka Jurkiewicz, la primera dona que arribà a ser inspectora en cap del CNP a les Illes Balears, i l’entitat sense ànim de lucre Las Ovejas de Mica, de tractament de l’alcoholisme.

Durant l’acte d’entrega dels premis, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha assegurat que els premiats són «persones i entitats que han destacat en els seus àmbits, que han travessat fronteres i que han duit el nom d’aquesta meravellosa illa per tot el món. El seu llegat és etern. No només pels èxits assolits, sinó pels valors que ens inspiren i ens fan confiar en un futur esperançador per a Mallorca».