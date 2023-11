MÉS acusa el president del Consell de «polititzar» l'acte d'entrega de distincions de la institució insular

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha lamentat aquest dissabte l'actitud del president de la institució Llorenç Galmés durant l'acte de lliurament dels Premis, Honors i distincions que anualment atorga la corporació insular. Alzamora ha acusat Galmés de «renunciar al seu paper institucional» i «polititzar un acte» que, ha assegurat, «hauria d'estar marcat per la neutralitat i solemnitat».

No obstant això, el portaveu ecosobiranista ha censurat que Galmés aprofités el seu discurs de cloenda per a llençar crítiques a la gestió de l'anterior equip de govern. «És del tot intolerable que un acte d'aquestes característiques sigui polititzat i resti rellevància als vertaders protagonistes que devien haver estat les persones, empreses i entitats guardonades», ha assegurat.

Segons Alzamora, el discurs presidencial va molestar a nombrosos assistents. «Tant entre el públic com entre els mateixos guardonats hi havia persones de diferents conviccions, idees i opinions. Tots ells són el reflex d'una societat plural i democràtica. En canvi, el president va renunciar al seu paper institucional i va actuar de manera partidista deixant de representar a una part de la societat mallorquina», ha dit el portaveu.

En paraules del líder insular de MÉS, «ni era el lloc ni tampoc l'acte adequat per a fer crítica política i atacar els grups de l'oposició amb velades acusacions de mala gestió». En aquest sentit, Alzamora ha recordat que el president disposa, com tots els partits polítics, dels espais idonis per a criticar o discrepar dels seus adversaris. «Fer-ho des d'un faristol durant un acte institucional suposa apropiar-se de les institucions, desacreditar-les i contribueix a incrementar la desafecció dels ciutadans amb la política», ha afegit. Alzamora ha avançat que enviarà una carta de protesta al president a qui demana «recuperar el seu paper institucional i actuar en conseqüència».