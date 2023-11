Acte a Palma de record a les víctimes de la violència masclista organitzat pel Moviment Feminista de Mallorca

El Moviment Feminista de Mallorca (MFM) ha celebrat aquest dissabte, al Pati de la Misericòrdia de Palma, un acte íntim de record a les víctimes de la violència masclista.

Així ho ha informat la portaveu del MFM, Maria José Busquets, en declaracions a Europa Press, en les quals ha recordat que aquest 2023 és el segon any en què celebren aquest acte de record i homenatge a les víctimes de violència masclista.

Aquest acte, de caràcter íntim, s'ha celebrat en el Jardí de les Dones, al Pati de la Misericòrdia, un espai cedit al MFM, tal i com testifica una placa, i on, des de fa un any, hi ha plantat un roser. Aquest 2023 s'han plantat mitja dotzena de plantes més.

Durant la celebració de l'homenatge i record a les víctimes de la violència masclista, una dona del Moviment Feminista de Mallorca ha llegit un poema propi, relacionat amb aquesta xacra social que, enguany, segons xifres oficials, ha costat la vida de 51 dones a l'Estat espanyol.

«El motiu de celebrar aquest acte en el Jardí de les Dones és per dir que encara que els jardins es renovin, aquests mai moren, i el mateix ocorre amb les dones víctimes de violència de gènere, que sempre estaran en la nostra memòria, vives», ha dit Busquets.

Amb tot, cal precisar que aquest acte es troba emmarcat dins dels múltiples programats pel Moviment Feminista de Mallorca per a reivindicar el Dia Internacional contra les Violències Masclistes, que es commemora el pròxim 25 de novembre.