L'ONGD Medicusmundi Mediterrània, premiada per la plataforma Ivoox pel pòdcast 'VEUS'

L'ONGD Medicusmundi Mediterrània ha rebut a la Gala dels premis Ivoox, que ha tengut lloc dijous passat 16 de novembre, el premi al millor pòdcast de marca de l'any amb el seu programa 'VEUS, histories mestisses que sanen el món'.

El pòdcast va dedicar la segona temporada a la cultura de pau, a través d'històries llunyanes emmarcades a Moçambic, Iemen, Afganistan, Ucraïna o Síria, així com en espais en els quals existeixen històries més pròximes al nostre dia a dia com a centres d'educació, culturals, o espais d'atenció de persones en situació de vulnerabilitat.

El coordinador de l'àrea d'Educació per a la Transformació Social, Gonzalo Pareja, i el delegat a les Balears, Atuk Iturregui, han volgut estendre l'agraïment a l'equip del programa format per la directora creativa Martha Zein, el productor Ivan Patxi, la narradora Maria Molina i la dissenyadora Sonia Beiroz, així com a la tècnica Marga Ferrer, responsable de comunicació del projecte.

El premi 'pòdcast de marca' s'atorga a programes realitzats per entitats que comuniquen els seus valors a través d'aquesta eina per mitjà de continguts originals i que vagin en línia amb els interessos del públic. En aquest sentit, «VEUS va néixer des de la certesa que existeixen altres maneres de contar la vida i que la salut del món es construeix entre totes les persones que es rebel·len davant les situacions injustes», expliquen des de Medicusmundi. És un homenatge a la cèlebre frase d'Eduardo Galeano 'molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, pot canviar el món'.

El projecte, que compta amb el finançament de la Direcció General de Cooperació, ha arribat a les aules dels graus d'Educació, Treball Social, Fisioteràpia i Psicologia de la UIB amb unes jornades de reflexió col·lectiva on participen les pròpies protagonistes dels pòdcasts. A més, aquesta segona temporada ha comptat amb la col·laboració de nombroses entitats establertes a les Balears com la Fundació Esment i les associacions Kellys Unió Balear, Kalmelanina, Tardor, Assemblea de Cooperació per la Pau i Justícia i Pràctica Restaurativa.

També en el marc del projecte, l'ONG organitza el pròxim 14 de desembre a l'Edifici de Sa Riera un seminari obert, coordinat per Meritxell Esquirol, en el qual participaran estudiants i professionals de comunicació, periodisme i ciències socials, així algunes de les protagonistes que conversaran amb l'estudiantat de la UIB.