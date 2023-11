Homenatge als clubs esportius d'Inca

El Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas d'Inca, ha acollit un festival esportiu amb la finalitat de reconèixer i realçar la important tasca que realitzen els clubs del municipi, i els bons resultats obtinguts durant la temporada 2022/2023. «Amb aquesta jornada volem mostrar el nostre suport als clubs inquers i facilitar-los un espai per donar a conèixer les seves disciplines. Un dels nostres principals objectius en matèria esportiva és promocionar, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat física a la nostra ciutat; i això seria impossible sense els clubs i l’esforç que realitzen diàriament per promoure l’esport a totes les edats», assenyala el batle d’Inca Virgilio Moreno.

D’altra banda, Moreno destaca que «no podem estar més orgullosos del talent esportiu que tenim a Inca, on de cada vegada són més els clubs i esportistes, petits i grans, que assoleixen grans fites i són reconeguts molt més enllà de les fronteres de la nostra ciutat, fins i tot fora d’Espanya, tot posant el llistó de la capital del Raiguer ben amunt».

Així doncs, la jornada, celebrada en el Poliesportiu Mateu Cañellas, ha començat amb un homenatge a l’esport inquer i un reconeixement a tots els clubs de la ciutat. Durant tot el dia hi ha exhibicions i demostracions de les diferents disciplines de la mà d’aquests. De forma paral·lela, se celebra una fireta a on cada club disposa d’un espai per donar a conèixer la seva activitat.

S’ha habilitat també una zona infantil amb castells inflables i d’aquàtics, jocs, tallers, a més d’un rocòdrom i un parc vial dirigit per la Policia Local, amb la finalitat que tota la ciutadania pugui gaudir d’una diada d’oci i esport. Així mateix, es duran a terme classes d’exhibicions de la mà dels monitors esportius de l’Ajuntament.