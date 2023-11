Ple a la Seu per presenciar el fenomen de la 'Festa de la llum'

Unes 1.500 persones han participat aquest dissabte, a la Catedral de Mallorca, en la 'Festa de la llum', un efecte lumínic en el qual la rosassa monumental que presideix l'altar major es projecta, amb tots els seus colors, sobre la part interna de la façana principal.

La Seu ha obert les seves portes a les 07.30 hores al públic. Si bé, el fenomen també s'ha pogut seguir a través del canal de YouTube de la Catedral.

Aquest dissabte, malgrat que els niguls han afegit expectació, ja que només han deixat passar el sol per moments, la rosassa que presideix l'altar major s'ha reflectit amb tots els seus colors i detalls, els 1.115 vidres que el componen, sobre la pantalla de pedra. Es tracta d'un fenomen molt singular que és possible gràcies a la conjunció d'una sèrie de factors, que no es donen en cap altra catedral d'Europa.

Els motius que produeixen l'efecte estan relacionats amb la construcció del temple sobre la mesquita que s'erigia en el mateix entorn, que va determinar la seva planta basilical, i va ser fabricada des del segle XIII fins a la dècada de 1630; i la combinació entre les dimensions de la nau central i la ubicació de la rosassa major que, amb un diàmetre de prop de 12 metres, fa que totes dues estructures estiguin perfectament alineades.

A més, la construcció de la façana principal va tenir lloc en tres etapes cronològiques, entre els segles XVI-XVII i XIX, i presenta dos frontals diferents, tant a l'interior com l'exterior, marcant la ubicació actual de la rosassa vista des del mur interior.

També influeix el fet que la finalització del projecte d'instal·lació dels vitralls en tots els finestrals i òculs disponibles de la Catedral, va començar a la fi del segle XIX i la seva última fase va coincidir amb les prescripcions litúrgiques del Concili Vaticà II, per la qual cosa, les condicions d'entrada de llum romanen estables des de 2010, quan es van acabar les obres de restauració de la rosassa major.