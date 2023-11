La 16a edició de l''Anuari de l'Envelliment' presenta 21 estudis sobre les persones grans

L’Anuari de l’Envelliment arriba a la 16a edició amb 21 treballs duts a terme per 58 autors que estudien diferents aspectes relacionats amb l’envelliment, com la solitud no desitjada, l’edatisme, la salut, la nutrició o l’eutanàsia, entre molts d’altres.

La presentació pública de l’Anuari té lloc aquest dijous a la sala d’actes del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears.

La ponència convidada d’enguany és a càrrec de l’actriu Petra Martínez i el cineasta David Martín de los Santos, guardonats amb diversos premis i nominats als Premis Goya per la pel·lícula La vida era eso. Impartiran la conferència 'Mirando a una generación silenciada, en la vida y en el cine'.

Continguts

En aquest Anuari de 2023 es presenten 21 estudis de professionals i investigadors que treballen amb les persones grans des de diferents àmbits professionals i amb diferents nivells de reflexió i propostes en aquest àmbit. Els treballs duts a terme per 58 autors estudien l’edatisme, la solitud no desitjada o l’envelliment a la llar. Es descriuen i aborden diferents problemes i programes de salut com els que s'han generat a partir de la covid i analitzen les mesures dutes a terme, l’oxidació i la inflamació en les persones grans i els programes per afrontar aquests problemes, com el termalisme social, les estratègies nutricionals o l’activitat física. L’heterogeneïtat de les persones grans i algunes de les situacions a les quals s’enfronten també són objecte d’interès en els treballs referits a les barreres que dificulten la denúncia en la violència de gènere, el paper dels professionals en relació amb el col·lectiu de persones grans LGTBI+, les persones grans que presenten addicció a opiacis o la reflexió sobre l’eutanàsia. En aquesta mateixa línia, es tracten qüestions que afecten una població àmplia des de diversos punts de vista, com la gestió de les urgències en pacients geriàtrics o la prevenció i intervenció en els actes delictius contra les persones grans.

De manera específica, a l’Anuari es recullen estratègies de millora de la comunicació com l’aprenentatge d’habilitats socials, els grups de suport a familiars de persones que estan en residències i es fan altres aportacions en la línia comentada sobre les tecnologies assistencials o els videojocs. El col·lectiu de persones grans fa moltes contribucions a la societat, tant de manera general com de manera específica, com, per exemple, ocupar-se dels infants mitjançant experiències d’acolliment. Encara queda molt de camí per recórrer, i bona part d’aquest ens ha de fer possible apostar pels drets de les persones grans i com fer-los efectius a través dels costums i dels drets.



Anuari de l'Envelliment. Illes Balears 2023



L’Anuari de l’Envelliment. Illes Balears 2023 és el resultat de la col·laboració entre la Conselleria de Famílies i Afers Socials de la Direcció General d’Afers Socials del Consell de Mallorca i la UIB. L’Anuari és una iniciativa del Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques i la Càtedra d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal de la UIB, i rep, a més, el suport de la Fundació Guillem Cifre de Colonya i de la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia.