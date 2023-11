MÉS denuncia que la lliure elecció de centre és una mesura «estrictament classista»

MÉS per Mallorca afirma que la «lliure elecció de centre escolar» i la recuperació de la puntuació per a antics alumnes de centres anunciada per la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears és una mesura classista que només serà possible per a les classes altes. El partit ecosobiranista considera també que aquesta mesura generarà, a més, problemes derivats de circulació i mobilitat i que la Conselleria d'Educació no està afrontant ni arreglant la problemàtica que existeix en el fet que tots els centres educatius puguin tenir les mateixes infraestructures, recursos i personal.

«La Conselleria d'Educació està mentint a la societat. És físicament impossible parlar del que han anomenat com a lliure elecció de centre», ha assegurat el portaveu del grup parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

En relació amb la recuperació de la puntuació d'antics alumnes de centre, Apesteguia ha assegurat que només servirà perquè algunes famílies puguin perpetuar l'assistència a centres educatius que elles consideren que tenen més recursos i millors infraestructures. «És una mesura estrictament classista. No volen anar als centres als quals vagin els seus veïnats. Només volen anar a centres on es trobin amb gent de la seva mateixa classe social».

A més, el partit ecosobiranista considera que aquestes mesures generaran problemes derivats de circulació i mobilitat.

«La Conselleria d'Educació no està afrontant ni arreglant la problemàtica que existeix en el fet que tots els centres educatius puguin tenir les mateixes infraestructures, recursos i personal» ha afegit així mateix Apesteguia. Per això, MÉS defensa la necessitat de l'equiparació d'infraestructures, recursos i personal per a tots els centres educatius i que infants i joves puguin esser escolaritzats als seus barris, amb els seus veïnats i fer així comunitat.