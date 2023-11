2.000 persones es manifesten a Palma contra el «genocidi» a Gaza

Prop de 2.000 persones, segons els organitzadors, s'han manifestat pels carrers de Palma mostrar el seu suport la causa del poble palestí i ressaltar que el que succeeix en el conflicte entre Israel i Palestina «no és guerra, és un genocidi».

La manifestació ha partit de la plaça del Tub de Palma, ha seguit el seu recorregut per Avingudes, per a endinsar-se posteriorment als carrers més cèntrics de la ciutat, fins a les portes de la Delegació del Govern espanyol a les Illes Balears.

Un mes després de l'inici de l'escala bèl·lica entre Palestina i Israel, un grup de solidaris denominat Ciutadans per Palestina-Mallorca ha convocat aquesta mobilització per a donar continuïtat a les iniciatives com a resposta dels recents esdeveniments en Palestina i Orient Mitjà.

La seva intenció és mostrar el seu rebuig «al sionisme imperialista que perpetua del genocidi de l'Estat criminal d'Israel des de la seva creació en 1948», una situació que, des del seu punt de vista, «no ha fet més que empitjorar en les últimes dècades».

El col·lectiu ha situat el darrer episodi d'aquest enfrontament en «l'aixecament de Gaza i la posterior resposta de l'Estat sionista en massacrar, mitjançant intensos bombardejos aeris, la població civil amb l'excusa de perseguir els terroristes de Hamàs».

Els convocants han deixat clar, a través del seu manifest, que no pretenen «atacar a cap religió ni identitat» però sí que volen assenyalar «la ideologia del sionisme, assimilada maliciosament com a pensament únic dins del judaisme», a la qual acusen de la «responsable directa d'aquest genocidi», amb l'actual primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, al capdavant.