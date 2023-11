CCOO rebutja «categòricament» l'acord PP-VOX sobre la segregació lingüística i insta a prioritzar les «necessitats educatives reals»

La Federació d'Ensenyament de CCOO Illes Balears ha volgut manifestar aquest dissabte el seu «rebuig frontal a la consumació de l'acord entre el PP i VOX», un acord que implica l'aprovació del sostre de despesa no financera dels pròxims pressupostos del Govern. «Aquest acord també preveu el desenvolupament del punt 54, que aborda l'elecció de primera llengua d'escolarització, amb la intenció d'estendre-ho a totes les etapes educatives abans de finalitzar la legislatura», ha recordat el sindicat.

La Federació d'Ensenyament de CCOO Illes Balears ha volgut deixar palès que rebutja «categòricament aquest acord», ja que implica «la segregació i una amenaça per al model lingüístic actual i per a la convivència». Per a CCOO, «la llengua ha de ser un instrument de cohesió social, i el català, com a llengua pròpia de les Illes Balears, ha de ser coneguda, protegida i promoguda socialment, especialment en l'àmbit educatiu».

«No podem permetre cap retrocés en la defensa dels drets lingüístics, i molt menys que la llengua sigui un factor de segregació dins els centres educatius. La llengua hauria de ser un mitjà d'integració i no una font de conflicte social; una confrontació innecessària i amb l'única intenció de complir amb deutes polítics», ha dit el sindicat.

Des del sindicat, «ens mantindrem ferms en la defensa de la convivència pacífica i el respecte a les diferents llengües, cadascuna amb les seves modalitats, que són pròpies de tot l'Estat, i, en especial, el català propi de les Illes».

A més, segons CCOO, «el pla pilot voluntari on es proposa l'oferta de recursos econòmics, humans i materials als centres que hi participin i permetin a les famílies triar la llengua d'ensenyament en les assignatures no lingüístiques de l'àmbit científic i social, és totalment inacceptable».

«Les decisions que afecten el model educatiu i lingüístic de les Illes Balears han de ser preses amb el màxim consens i la consideració de les necessitats de la societat balear», ha recalcat el sindicat. Així mateix, destaquen que la prioritat hauria de ser «la reducció de les ràtios d'alumnes a les aules, la disminució de les hores lectives dels docents, l'aplicació de l'acord marc, l'increment de les retribucions dels docents i els complements d'insularitat». «Aquestes són necessitats fonamentals que han de ser abordades per millorar la qualitat de l'educació a les Balears», ha manifestat CCOO.

En lloc de «destinar recursos a la segregació lingüística, que pot provocar tensions i divisions innecessàries», CCOO demana al Govern i a les forces polítiques «que prioritzin les necessitats més urgents del sistema educatiu». «És essencial centrar els esforços en millorar les condicions de treball del personal docent i garantir una educació de qualitat per als estudiants de les Balears», han assegurat.